«Рыбы-прилипалы»: Водонаева призвала не выбирать мужчин без жилья

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Анастасия Шадская
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Модель и телеведущая в прошлом году развелась со вторым мужем из-за его склонности к экономии.

«Рыбы-прилипалы»: Водонаева призвала не выбирать мужчин без жилья

Фото: Instagram @alenavodonaeva

Ведущая Алена Водонаева посоветовала женщинам избавляться от поклонников, если у тех нет собственного жилья. Звезда отвечала на вопросы своих подписчиков в сторис в сети Instagram и подняла тему отношений между мужчиной и женщиной.

Один из вопросов она выделила особенно. Ее спросили, нормально ли не пускать жить к себе домой потенциального бойфренда.

«Надоели эти собаки бездомные. Хочешь женихаться и жить с женщиной — веди ее на свою территорию. Жалкие инфантильные рыбы-прилипалы пусть мимо плывут», — резко высказалась Водонаева.

Instagram @alenavodonaeva

Телеведущая призвала женщин растить своих сыновей с той же установкой, чтобы они знали об ответственности. Эта тема была затронута и в некоторых ее старых постах в блоге.

«Я своего сына учу быть щедрым. Не быть лохом, которого инстадевочки разводят на цацки, сумки и поездки, а дарить подарки от всей души тому, кто тебе дорог!» — написала она недавно (орфография автора сохранена — Прим. ред.).

К прилипалам, вероятно, Водонаева отнесла и бывшего мужа Алексея Комова. Он жил на два города и не отвечал высоким требованиям Алены. Особенно ей не нравилась его прижимистость, пишет «Экспресс газета». Своего единственного сына Богдана она родила в первом браке от бизнесмена Алексея Малакеева.

Алена Водонаева гордится тем, что смогла обеспечить себя недвижимостью сама. У нее есть апартаменты в Москве, жилье в Одинцово для бабушки, а также две квартиры в Геленджике.

Ранее 5-tv.ru писал про откровенную фотосессию Алены Водонаевой в платье на голое тело.

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