«Обесценивает титаническую работу»: Член партии «Новые люди» о системе «умного голосования»

Член партии «Новые люди» Александр Цин-Дэ-Шань прокомментировал результаты прошедших выборов, которые порадовали его команду. Так, в Томске партия заняла третье место, набрав 15% голосов избирателей, а сам Цин-Дэ-Шань прошел в городскую думу.

По его словам, внушительного результата на выборах партии удалось добиться благодаря работе всей команды штаба и кандидатов, которые баллотировались.

«Эти 15 с хвостиком процентов — это полностью заслуга тех кандидатов и тех дел, которые они делали на протяжении многих лет. (…) Это многолетняя работа каждого кандидата. И люди это знают. Нас знают десятки тысяч человек», — сообщил политик 5-tv.ru.

Он заявил, что со своим оппонентом шел практически на равных, однако перевес в 17 голосов все же оказался на его стороне. Цин-Дэ-Шань подчеркнул, что за него голосовали те люди, которые знают, что он на протяжении уже 12 лет занимается популяризацией спорта, здоровьем детей и работой со взрослыми людьми.

«Мне в 16:00 позвонили ребята и сказали, что „у нас 18 человек самбистов и мы идем все голосовать за тебя“», — поделился он.

Политик также высказался о системе «умного голосования», которая, по его мнению, обесценивает труд людей.

«Я считаю, что это просто обесценивает титаническую работу сотен людей: федерального штаба, регионального штаба, кандидатов наших, которые работу свою делали не вот эти два или два с половиной месяца перед выборами, а на протяжении двух лет, пяти лет, десяти лет», – заявил Цин-Дэ-Шань.

«Умное голосование» — это технология, созданная командой Алексея Навального в 2019 году. С помощью нее предлагается исключить распыление голосов между разными кандидатами, отдав предпочтение самому сильному оппоненту «Единой России».

13 сентября в 83 регионах России завершились выборы, проходившие в течение трех дней. Подобный формат позволил избежать скопления избирателей на участках. В 20 регионах страны граждане выбрали губернаторов, в 11 — новые составы заксобраний.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошел единый день голосования в условиях пандемии.