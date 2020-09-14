Как прошел единый день голосования в условиях пандемии
В 83 регионах России завершились проходившие в течение трех дней выборы.
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Фото, видео: РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Впервые выборы проходили в течение трех дней — новый формат, опробованный еще на голосовании по поправкам в Конституцию, позволяет избежать скопления людей на участках, а сами избиратели теперь могут выбрать наиболее удобное время. По-другому теперь проходит и процедура подсчета голосов.
За процессом наблюдала корреспондент МИЦ «Известия» Марина Кравцова. Подробности в репортаже.
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