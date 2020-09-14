«Полстраны живет без этого»: Какую операцию перенес 70-летний Александр Буйнов?

Александр Буйнов перенес серьезную операцию. Что случилось с артистом? Как он восстанавливал здоровье? Какие продукты ему запретили врачи? Об этом — в новом выпуске программы Пятого канала «Светская хроника».

«У меня был приступ. Я помню себя только, что, когда и Аленочка моя. Вызвали что-то там», — поделился Буйнов.

Весной Александр Буйнов отметил юбилей. Народному артисту исполнилось 70 лет. Глядя на этого подтянутого мужчину, едва ли можно поверить в такую цифру. Певец занимается спортом и с легкостью отплясывает на сцене. Но недавно он всерьез напугал поклонников: Буйнов выложил на своей странице в Instagram фото из больничной палаты.

«Случилось то, что случилось. И еще-после операции стал добрее потому что… полстраны живет без этого», — написал певец под фото.

Подписчики тут же стали гадать: что удалили их кумиру? Позже Буйнов рассказал, что у него возникли серьезные проблемы со здоровьем — в один из дней мужчина почувствовал резкую боль.

«Я сказал: „Я хочу сдохнуть!“» — откровенно поделился певец.

К счастью, супруга артиста сразу вызвала скорую. Врачи приехали вовремя и успели оказать Буйнову помощь. Певец даже в такой страшной ситуации пытался шутить. Буйнова отвезли в больницу, где провели экстренную операцию по удалению желчного пузыря. Александр Николаевич уверен, все это — последствие неправильного питания.

«После обеда мне хочется мороженцо или что-то сладкое — да. Когда есть десерт, тогда есть ощущение сытости», — поделился вкусовыми предпочтениями Буйнов.

В тот роковой день, когда случился приступ, музыкант съел десерт.

«После съемок мне подарили обалденный торт, вкусный-вкусный, но что-то в нем было такое. Я его ел, и я чувствую, что мне просто дурно уже», — рассказал артист.

Теперь Александру Николаевичу полагается специальная диета. Но певец не унывает! Как истинный оптимист, он старается найти положительные моменты.

«Ой, это такое счастье, ребят, если бы вы знали. Похудел на килограмм на восемь точно, я думаю, даже на десять», — поделился достижениями Буйнов.

Буйнов делится — ограничения переносит стойко.

«Меня спасало то, что я кашеман. Я каши обожаю просто. Я люблю с детства каши. На них я просто вырос. Геркулес там, не знаю, что, толокно еще есть, кто помнит еще, что это такое», — сказал Александр Николаевич.

Но самое главное в диете для Буйнова — отказаться от сала. По словам артиста, кроме правильного питания, прийти в себя после операции ему помогли домашние хлопоты. Оказалось, что певец в свободное от сцены время любит работать в огороде!

«Теплицу я сам строил. И эти грядки, потом для земляники, клубники, там не знаю даже картошку мы посадили», — рассказал о своем пристрастии певец.

А еще этим летом артист и его жена Алена стали свидетелями необычной истории любви.

«Утки в этом году приводнились на наш небольшой пруд и устроили там небольшую свадьбу. Они там поженились, свадьбу устроили, а рожать полетели в другой прудик. Это жизнь. Это клево все», — поведал забавную историю Александр.

Буйнов признается, что в последнее время его потянуло на лирику. Даже музыкальные пристрастия изменились.

«Я стал много музицировать за фоно. И сочинять какие-то баллады, какие-то там классические произведения», — поделился артист.

Неужели это последствия перенесенной болезни?

«Если посмотреть на Александра, то явно, что у него биологический возраст на 40-50 лет. Он сейчас переживает вот эту переоценку ценностей. А для него сейчас, как новая жизнь открывается. Это как раз потому, что душа открылась. Она стала от этого получать удовольствие и ему хочется теперь делиться этим состоянием», — объяснила поведение Александра Буйнова психолог Елена Сюр.

Сам Буйнов уверен: несмотря ни на что, важно не поддаваться плохому настроению и каждый день радоваться жизни, ведь она у нас одна. И естественно, не забывать о своем здоровье!