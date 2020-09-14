Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам и соцработникам

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Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявил Михаил Мишустин.

Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Поддержать медиков, которые работают с повышенной нагрузкой в период пандемии — одна из приоритетных задач правительства. Об этом Михаил Мишустин заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«Правительство приняло решение продлить еще на один месяц — сентябрь — стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента, как и прежде, с перерасчетом на отпускные. Также подготовлено постановление о продлении до 15 октября выплат социальным работникам», — заявил глава кабмина.

Тем временем, в мире зафиксирован рекордный прирост заразившихся коронавирусом — 308 тысяч человек за сутки. Это максимальное число за весь период пандемии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. В Испании диагноз подтвердился у 12 тысяч человек. Британия и Австрия с этого дня возобновляют ограничения.

На этом фоне ВОЗ прогнозирует в Европе рост смертности из-за COVID-19 в октябре и ноябре.

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Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам и соцработникам

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