Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам и соцработникам
Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявил Михаил Мишустин.
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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
Поддержать медиков, которые работают с повышенной нагрузкой в период пандемии — одна из приоритетных задач правительства. Об этом Михаил Мишустин заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
«Правительство приняло решение продлить еще на один месяц — сентябрь — стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента, как и прежде, с перерасчетом на отпускные. Также подготовлено постановление о продлении до 15 октября выплат социальным работникам», — заявил глава кабмина.
Тем временем, в мире зафиксирован рекордный прирост заразившихся коронавирусом — 308 тысяч человек за сутки. Это максимальное число за весь период пандемии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. В Испании диагноз подтвердился у 12 тысяч человек. Британия и Австрия с этого дня возобновляют ограничения.
На этом фоне ВОЗ прогнозирует в Европе рост смертности из-за COVID-19 в октябре и ноябре.
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