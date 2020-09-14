Карие или серые: Мужчина с каким цветом глаз сделает женщину счастливой?

Таролог и ведунья Саона рассказала, как цвет глаз влияет на характер мужчины. В беседе с 5-tv.ru она поведала, к чему нужно быть готовым, заводя отношения с обладателями серых и карих глаз.

По словам Саоны, мужчины с серым цветом глаз обычно имеют задумчивый характер. Они крайне долго принимают решение и часто скрывают свои настоящие эмоции и чувства.

«Эти мужчины очень скрытные. Они скрывают свои эмоции, даже если у них очень сильные чувства к любимой жене или девушке. Вы всегда будете задумываться над тем, действительно ли он любит вас, и навряд ли вы когда-то сможете увидеть и почувствовать эту любовь», — сказала таролог.

Она предупредила, что с таким человеком будет сложно строить отношения, потому что нелегко угадать его истинные намерения.

А вот с обладателями карих глаз, наоборот, женщина будет чувствовать себя комфортно. По мнению Саоны, такие мужчины всегда тепло относятся к своей второй половинке, окружают ее любовью и не боятся показывать чувства.

«Вы всегда будете видеть то, что он вас желает и хочет. Будет глазами это вам преподносить. Выбирайте мужчин с карими глазами. Они более открыты, они не скрывают, что находится у них внутри», — поделилась ведунья.

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