Тупик в любви: как понять, что у вашего партнера нет серьезных намерений

WР: избегание знакомства с близкими указывает на отсутствие серьезных намерений

Отсутствие четких планов на будущее и избегание знакомства с близким кругом общения являются главными индикаторами того, что партнер не настроен на серьезную связь. Об этом сообщила газета Washington Post.

Психотерапевт Мариса Коэн и социолог Джесс Карбино проанализировали типичные модели поведения людей, которые воспринимают текущие отношения как временную остановку.

По словам Коэн, отсутствие разговоров о совместной жизни создает иллюзию комфорта в настоящем моменте, однако фактически такие отношения лишены динамики и не развиваются.

«Может сложиться впечатление, что вы наслаждаетесь тем, что происходит здесь и сейчас, но на самом деле отношения не двигаются за рамки этого момента», — отметила эксперт.

Помимо закрытости личной жизни и социального круга, Джесс Карбино выделила «блуждающий взгляд» как явный признак неготовности к обязательствам. Это проявляется в открытом флирте с посторонними и стремлении человека всегда оставлять для себя запасные варианты на стороне.

Непостоянство также служит тревожным сигналом: партнер может демонстрировать сильный интерес и вовлеченность, а затем внезапно отдаляться без объяснения причин. Эксперты подчеркнули, что такая эмоциональная нестабильность мешает формированию доверия. Однако иногда причиной такого поведения становится лишь разный темп эмоционального созревания партнеров.

В ситуациях, когда подобные признаки становятся систематическими, психологи рекомендуют инициировать честный диалог, чтобы понять, насколько стороны ценят друг друга.

