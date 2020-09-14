Пожар в квартире Нижнекамска перепуганные жители приняли за хлопок газа

Пожар в квартире на четвертом этаже на улице Сююмбике в городе Нижнекамск республики Татарстан перепуганные жители приняли за хлопок бытового газа.

По уточненной информации 5-tv.ru, загорелась квартира на четвертом этаже. Жильцы дома были экстренно эвакуированы. Пострадавших нет.

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Работа спасателей на месте происшествия продолжается. Причины возгорания выяснят дознаватели.