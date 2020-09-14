Три человека пострадали от отравления угарным газом в Петербурге

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Светлана Шевченко
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Предположительно, причиной был пожар в одной из квартир.

Три человека пострадали от отравления угарным газом в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Три человека отравились угарным газом в квартире на Ленинском проспекте в Петербурге. По информации 5-tv.ru, среди пострадавших шестилетний ребенок, а также двое взрослых 48-ми и 84-х лет.

Предположительно, причиной был пожар в одной из квартир. Информация уточняется.

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