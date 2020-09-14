Видео: BMW и Ferrari столкнулись в Петербурге
Авария двух люксовых автомобилей произошла на Комендантском проспекте поздно вечером.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru
Два люксовых автомобиля поздно вечером столкнулись на перекрестке Комендантского и Шуваловского проспектов в Приморском районе Петербурга. По информации 5-tv.ru, импровизированный краш-тест прошел успешно. Автомобили доказали свою крепкость, несмотря на сильный удар. Пострадавших в результате ДТП нет.
Известно, что за рулем итальянского спорткара был 18-летний молодой человек. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что 36-летний водитель BMW решил резко повернуть налево с крайне правой полосы и не увидел, как по крайне правой летел красный Ferrari. В итоге удар пришелся аккурат в водительскую дверь немецкого автомобиля. А за несколько минут до столкновения видно, как водитель BMW двигается в другом направлении, явно проверяя мощность лошадиных сил под капотом.
Читайте также
82%
-0.18 88.58
-0.10
Нашли ошибку?