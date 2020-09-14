Авария двух люксовых автомобилей произошла на Комендантском проспекте поздно вечером.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Два люксовых автомобиля поздно вечером столкнулись на перекрестке Комендантского и Шуваловского проспектов в Приморском районе Петербурга. По информации 5-tv.ru, импровизированный краш-тест прошел успешно. Автомобили доказали свою крепкость, несмотря на сильный удар. Пострадавших в результате ДТП нет.

Известно, что за рулем итальянского спорткара был 18-летний молодой человек. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что 36-летний водитель BMW решил резко повернуть налево с крайне правой полосы и не увидел, как по крайне правой летел красный Ferrari. В итоге удар пришелся аккурат в водительскую дверь немецкого автомобиля. А за несколько минут до столкновения видно, как водитель BMW двигается в другом направлении, явно проверяя мощность лошадиных сил под капотом.

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