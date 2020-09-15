Блогер из Уфы покорил Эльбрус на одних руках

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Рустам Набиев потерял ноги пять лет назад. Теперь — он первый в мире, кто смог совершить столь уникальный подъем.

Фото, видео: Instagram @rustam_nabiev92; 5-tv.ru

Блогер из Уфы, который пять лет назад лишился обеих ног, покорил самую высокую гору России. На Эльбрус Рустам Набиев взобрался при помощи одних только рук. Такого раньше не удавалось сделать никому.

Видео своего достижения мужчина опубликовал на странице в соцсети. Там и рассказал, что его подъем растянулся на 15 километров и длился 13 часов. Уже на вершине мужчина не смог сдержать своих эмоций. Он поблагодарил всех, кто верил в него. В том числе супругу и дочерей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ветеране спецназа Николае Евтухе, который на коляске совершил недельный велопробег из Петербурга в Псков в память о Великой Отечественной войне.

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