Миссия «Венера-Д»: ученые проверят теорию о признаках жизни в атмосфере планеты

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Ученые из России и США уже договорились о совместной работе над ее изучением.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xing Guangli; 5-tv.ru

Сенсация от астрономов: на Венере возможно есть жизнь. К такому выводу пришли ученые после обнаружения на второй от Солнца планете фосфина — газа, который вырабатывают некоторые организмы.

Эксперты признают, это неоднозначное доказательство. Но гипотеза может быть реальной. Ученые из России и США уже договорились о совместной работе над ее изучением.

Наличие жизни на планете проверит миссия «Венера-Д». Ее участники будут использовать аппаратуру, которая поможет наверняка подтвердить или опровергнуть теорию.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, глава американского космического агентства (NASA) Джим Брайденстайн уже назвал открытие астрономов «самым значительным достижением» за все время поисков внеземной жизни. По его мнению, исследованию Венеры пора уделить первостепенное внимание.

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