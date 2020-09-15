Звезда «Папиных дочек» не может ходить после выписки из больницы

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Валентин Черников
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Актер Михаил Казаков восстанавливается после тяжелой операции на ногах.

Звезда «Папиных дочек» не может ходить после выписки из больницы

Фото: Instagram @kazakovfly

Тяжелые травмы после падения с 12-метровой высоты на несколько месяцев приковали Михаила Казакова к инвалидному креслу. Недавно исполнитель роли Полежайкина в ситкоме «Папины дочки» выписался из больницы, где пробыл с начала июля. Там ему сделали сложную операцию на ногах. Однако передвигаться на своих двоих 32-летний актер пока не может и по-прежнему посещает медицинские процедуры.

«Надеюсь, что скоро начну ходить, по-другому быть не должно. Понемногу восстанавливаюсь, прохожу реабилитацию, разминаю те места, которые нуждаются в этом», — цитирует Казакова Starhit.

Звезду поддерживают близкие, коллеги и верные поклонники. Михаил уже думает о возвращении в кино. До несчастного случая он работал в нескольких проектах и почти не отдыхал. Теперь знаменитость надеется на скорейшее выздоровление, чтобы содержать жену и двух детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева показала кровоточащую рану. Телеведущая ударилась головой во время съемок.

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