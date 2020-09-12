«Где-то накосячила»: Кудрявцева показала кровоточащую рану
Телеведущая ударилась головой во время съемок.
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Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @leratv
Лера Кудрявцева получила травму во время съемок. На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала видео, на котором продемонстрировала покрасневшее ухо и кровоточащую рану на нем.
«Стукнулась о декорацию, где-то накосячила», — пожаловалась телезвезда.
Кудрявцева ведет активный образ жизни и, похоже, не очень бережет себя. Как ранее рассказывал 5-tv.ru, весной этого года она получила травму, катаясь на аттракционе в Дубае — сильно ударилась головой, когда кресло карусели перевернулось на 360 градусов. А в конце прошлого года Лера демонстрировала синяк на подбородке, оставшийся после мероприятия, на котором она побывала вместе с Сергеем Лазаревым. Она намекнула, что именно ему обязана травмой, но что именно случилось, не уточнила.
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