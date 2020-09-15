Россия открыла границу с еще одной страной

|
Василий Заика
81

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Россия открыла границу с еще одной страной

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Российская Федерация с 15 сентября открыла границу с Южной Осетией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте российского правительства.

«С сегодняшнего дня граждане Южной Осетии снова смогут беспрепятственно въезжать в Россию, а жители нашей страны — пересекать границу с этой республикой», — говорится в сообщении Кабмина.

Отмечается, что въезд и выезд из России теперь разрешен членам экипажей морских и речных судов, которые в настоящий момент находятся в портах на территории страны. Данная категория лиц может передвигаться автомобильным, воздушным, железнодорожным и морским транспортом. Мера введена для обеспечения смены экипажей судов.

Кроме того, свободно пересекать границы могут специалисты по сертификации новых воздушных судов и поддержанию летной годности отечественных самолетов, которые эксплуатируются российскими авиаперевозчиками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не нарваться на штраф в 500 тысяч рублей в Греции.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
74.71
-0.18 88.58
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:38
«Точно не в этой жизни»: Семенович ответила на слухи о романе с Губерниевым
11:30
Футболист Широков отказался «договариваться» с судьей, которого избил
11:25
Чем может быть больна дочь Успенской и в чем она обвиняет свою мать?
11:22
Россия начала отводить резерв силовиков от границ с Белоруссией
11:07
На футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело
11:03
Прохор Шаляпин снова одинок? Почему певцу не удается найти настоящую любовь?

Сейчас читают

Звезда «Папиных дочек» не может ходить после выписки из больницы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок