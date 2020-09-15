Россия открыла границу с еще одной страной

Российская Федерация с 15 сентября открыла границу с Южной Осетией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте российского правительства.

«С сегодняшнего дня граждане Южной Осетии снова смогут беспрепятственно въезжать в Россию, а жители нашей страны — пересекать границу с этой республикой», — говорится в сообщении Кабмина.

Отмечается, что въезд и выезд из России теперь разрешен членам экипажей морских и речных судов, которые в настоящий момент находятся в портах на территории страны. Данная категория лиц может передвигаться автомобильным, воздушным, железнодорожным и морским транспортом. Мера введена для обеспечения смены экипажей судов.

Кроме того, свободно пересекать границы могут специалисты по сертификации новых воздушных судов и поддержанию летной годности отечественных самолетов, которые эксплуатируются российскими авиаперевозчиками.

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