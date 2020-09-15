Оперативники пришли с обысками в офис «Владимиртеплогаза». Как стало известно 5-tv.ru, следственные действия были инициированы после проверки региональной Счетной палаты в результате срыва инвестиционной программы по теплоэнергетике.

По предварительным данным, местные власти выделили подконтрольной теплоснабжающей организации средства на строительство котельных. Однако, объекты так и не были возведены. Деньги руководство «Владимиртеплогаза» потратило на погашение текущих долгов за газ ряда филиалов.

В настоящее время проверку по факту возможного нецелевого использования средств проводят прокуратура и счетное ведомство. В рамках мероприятий надзорные ведомства намерены установить точную сумму расходов и определить имело ли место хищение.

В пресс-службе «Владимиртеплогаза» РЕН ТВ подтвердили, что в отношении предприятия проводится проверка.

«Подробности будут позже», — заявили в организации.

По информации местных СМИ, деньгами во «Владимиртеплогазе» до конца апреля 2020 года распоряжалась возлюбленная губернатора Владимирской области Владимира Сипягина Мария Астафьева. В настоящее время она не является сотрудником теплоснабжающей организации.

Топ-менеджером «Владимиртеплогаза» в начале апреля числился заместитель главы региона по вопросам развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Роман Годунин. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области отказались утверждать его в должности. Чиновник трудится в статусе временно исполняющего обязанности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главный финансист Выборга подозревается в хищении 700 миллионов рублей.