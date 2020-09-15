«Понял, что очень слаб» — Корчевников об опухоли головного мозга

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Татьяна Меркер
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Ведущий в эфире своей программы ответил на вопрос о болезни от приглашенной Киры Прошутинской, которая недавно победила онкологию.

«Понял, что очень слаб» — Корчевников об опухоли головного мозга

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Пять лет назад актер и телеведущий Борис Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли в головном мозге. Заболевание удалось победить, но в последнее время в близких кругах Бориса начали говорить о его прогрессирующей потере слуха.

В последнем выпуске программы «Судьба человека», которую ведет Корчевников, появилась Кира Прошутинская. 74-летняя звезда тоже перенесла ряд сложных операций и смогла победить онкологию, о чем и решил поговорить с ней ведущий программы.

Отвечая на вопрос Прошутинской о своих мыслях во время лечения от недуга Корчевников признался, что почувствовал бессилие.

«Было понимание того, что я очень слаб на самом деле, и ты только кажешься себе самым сильным», — откровенно сказал ведущий программы.

Сама Кира Прошутинская узнала о страшном диагнозе около десяти лет назад. Звезда признавалась, что находилась буквально на грани жизни и смерти. Даже врачи слабо верили, что она сможет снова вернуться к профессии, однако, ей все-таки удалось восстановиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Корчевников впервые подтвердил проблемы со здоровьем.

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