«Подлечивался этим летом»: Корчевников впервые подтвердил проблемы со здоровьем

Теряющий слух телеведущий Борис Корчевников впервые подтвердил проблемы со здоровьем. На своей странице в Instagram 38-летний лауреат премии «ТЭФИ» опубликовал пост, в котором разместил фото из храма московской больницы.

На снимке запечатлен образ Пресвятой Богородицы «Оплакивание Христа». Борис Корчевников рассказал подписчикам, что совсем недавно в приходе клиники произошло чудо — «удвоение иконы».

«Это чудо. В храме одной московской больницы, где я чуть подлечивался этим летом, произошло удвоение иконы. На стекле. Стекло на образе сперва треснуло, а потом заметили, что образ весь на нем проявился. Это случилось в разгар эпидемии», — цитирует Бориса Корчевникова сайт Teleprogramma.pro.

Instagram @b.korchevnikov

Телеведущий отметил, что это чудо придает ему сил в нелегкое время, когда «смерть и слезы родных, как слезы Богородицы на этой иконе, были так рядом».

Пользователи, подписанные на страницу Бориса Корчевникова, признались, что от увиденного у них пробежали мурашки по телу. Юзеры также пожелали знаменитости быть здоровым.

«Борис, здоровья вам!»

«Это чудо! Храни нас всех, боже»

«Удивительно!»

«Очень красиво и невероятно!»

«Борис, да хранит вас господь!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что теряющий слух Борис Корчевников показал дом, которого больше нет.