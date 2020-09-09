«Подлечивался этим летом»: Корчевников впервые подтвердил проблемы со здоровьем
Теряющий слух телеведущий выложил в сеть фото из храма московской клиники.
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Фото, видео: Instagram @b.korchevnikov
Теряющий слух телеведущий Борис Корчевников впервые подтвердил проблемы со здоровьем. На своей странице в Instagram 38-летний лауреат премии «ТЭФИ» опубликовал пост, в котором разместил фото из храма московской больницы.
На снимке запечатлен образ Пресвятой Богородицы «Оплакивание Христа». Борис Корчевников рассказал подписчикам, что совсем недавно в приходе клиники произошло чудо — «удвоение иконы».
«Это чудо. В храме одной московской больницы, где я чуть подлечивался этим летом, произошло удвоение иконы. На стекле. Стекло на образе сперва треснуло, а потом заметили, что образ весь на нем проявился. Это случилось в разгар эпидемии», — цитирует Бориса Корчевникова сайт Teleprogramma.pro.
Телеведущий отметил, что это чудо придает ему сил в нелегкое время, когда «смерть и слезы родных, как слезы Богородицы на этой иконе, были так рядом».
Пользователи, подписанные на страницу Бориса Корчевникова, признались, что от увиденного у них пробежали мурашки по телу. Юзеры также пожелали знаменитости быть здоровым.
«Борис, здоровья вам!»
«Это чудо! Храни нас всех, боже»
«Удивительно!»
«Очень красиво и невероятно!»
«Борис, да хранит вас господь!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что теряющий слух Борис Корчевников показал дом, которого больше нет.
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