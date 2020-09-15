Американский истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet «потерял» топливный бак при взлете с палубы авианосца. Инцидент, по всей видимости, сняли члены команды военного судна и выложили в сеть.

Издание The Drive отмечает, что одной из возможных причин сброса дополнительной емкости на 2 200 литров керосина могли стать сильные перегрузки или сбой в работе электроники самолета. Авторы материала также допустили и другой вариант развития событий — летный экипаж мог намеренно «отстрелить» бак для снижения массы во время взлета.

В свою очередь, палубная катапульта способна разогнать 25-тонный истребитель до скорости в 130 узлов (чуть более 240 километров в час — Прим.ред.) за считанные секунды. Боевая машина и члены ее экипажа в этот момент испытывают нешуточные перегрузки. Конструктивные элементы самолета могли отвалиться при подобных условиях.

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