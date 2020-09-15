Спасатели эвакуировали людей из полыхающего рынка в Шахтах — видео

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Марина Неруцких
Срочная новость 131

Торговые помещения загорелись на площади 600 квадратных метров.

Фото, видео: Youtube / КВУ Шахты

Пожар вспыхнул на центральном рынке в городе Шахты Ростовской области. Как сообщает ТАСС, огонь охватил помещения на площади 600 квадратных метров. Спасателям пришлось поводить эвакуацию людей из опасной зоны.

О пострадавших не сообщается. Причины возникновения пожара пока не известны.

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