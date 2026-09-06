Центр инноваций и импортозамещения построили в Щербинке

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 49 0

В нем будет работать свыше 200 человек.

Что за Центр построили в Щербинке

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

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Сергей Собянин: центр инноваций и импортозамещения построили в Щербинке

Центр инноваций и импортозамещения ввели в эксплуатацию в Новой Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Здание расположено в Щербинке. Его площадь составляет больше 14 тысяч квадратных метров. Градоначальник отметил, что Центр был построен в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. В нем будет работать свыше 200 человек.

Также Сергей Собянин рассказал, что трехэтажное здание имеет как отдельные входы, так и подъемно-опускные ворота для разгрузки машин. Внутри Центра предусмотрены помещения, в том числе для конструкторского бюро, офисов и теплового пункта.

Мэр добавил, что резидентами Центра в Щербинке уже стали передовые предприятия Москвы, включая предприятия электроники, машиностроения и информационных технологий.

Ранее Сергей Собянин включил технопарк в Южном Бутове в список приоритетных проектов. Ожидается, что основными резидентами этой площадки станут представители предприятий по производству инновационного оборудования для пищевой промышленности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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