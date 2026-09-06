Число раненых в результате удара БПЛА в Ростове выросло до четырех человек

Четыре человека, включая двоих детей, ранены в результате удара беспилотников ВСУ в Кировском, Ленинском и Советском районах Ростова-на-Дону. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

В правительстве региона провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. С докладом выступил начальник управления по делам ГО и ЧС.

«Принято решение ввести режим ЧС в границах улиц, где нанесен ущерб после падения БПЛА, организовать работу оперативных штабов и комиссий для оценки ущерба», — написал политик на своем канале в мессенджере МАКС.

Оперативные службы немедленно приступили к реагированию. Специальные комиссии оценят нанесенный ущерб и примут заявления на оказание помощи у граждан.

ВСУ атаковали город утром 6 сентября. В результате удара повреждена городская инфраструктура, в частности, в Кировском районе пострадал многоквартирный дом, у которого выбито остекление балкона и нанесены другие повреждения.

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