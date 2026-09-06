Патриарх Кирилл принял мощи святого Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 19 0

В Москве состоится торжественный крестный ход.

Где мощи святого Дмитрия Донского

Фото: © РИА Новости/ Сергей Бобылев

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Предстоятель Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретил мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя.

Патриарх совершает литургию перед тем, как начнется торжественное молитвенное шествие. Верующие пройдут от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря крестным ходом, пронеся частицу мощей святого, а также чудотворный список Смоленской иконы Божией Матери.

Кроме того, ковчег с частицей мощей великого князя доставили в Главный храм Вооруженных сил России в парке «Патриот». Там проходит молебен, под председательством синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил свое впечатление от посещения мощей Дмитрия Донского. Российский лидер отметил, что даже сам не ожидал настолько сильного одухотворения от созерцания святыни.

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