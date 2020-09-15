Самолет из Петербурга подал сигнал тревоги перед посадкой в Казани

Самолет, летящий по маршруту Санкт-Петербург — Казань, подал сигнал тревоги. Об этом сообщается на портале Flightradar24.

По данным веб-сервиса, лайнер вылетел из Северной столицы в 16:13 о московскому времени. За 10 минут до посадки в аэропорту Казани экипаж подал сигнал тревоги. В это время борт находился на высоте чуть более полутора километров.

Flightradar24.com

В настоящее время лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения. С чем связаны данные действия команды воздушного судна пока не известно.