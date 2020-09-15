Самолет из Петербурга подал сигнал тревоги перед посадкой в Казани

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Марина Неруцких
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Лайнер вылетел из Северной столицы в 16:13.

Самолет из Петербурга подал сигнал тревоги перед посадкой в Казани

Фото: www.globallookpress.com / Peter Hartenfelser via www.imago

Самолет, летящий по маршруту Санкт-Петербург — Казань, подал сигнал тревоги. Об этом сообщается на портале Flightradar24.

По данным веб-сервиса, лайнер вылетел из Северной столицы в 16:13 о московскому времени. За 10 минут до посадки в аэропорту Казани экипаж подал сигнал тревоги. В это время борт находился на высоте чуть более полутора километров.

Flightradar24.com

В настоящее время лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения. С чем связаны данные действия команды воздушного судна пока не известно.

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