Самолет из Петербурга подал сигнал тревоги перед посадкой в Казани
| Марина Неруцких Происшествия 164
Лайнер вылетел из Северной столицы в 16:13.
Фото: www.globallookpress.com / Peter Hartenfelser via www.imago
Самолет, летящий по маршруту Санкт-Петербург — Казань, подал сигнал тревоги. Об этом сообщается на портале Flightradar24.
По данным веб-сервиса, лайнер вылетел из Северной столицы в 16:13 о московскому времени. За 10 минут до посадки в аэропорту Казани экипаж подал сигнал тревоги. В это время борт находился на высоте чуть более полутора километров.
В настоящее время лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения. С чем связаны данные действия команды воздушного судна пока не известно.
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