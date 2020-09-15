Переболевший COVID-19 может быть заразен до трех месяцев

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова при этом подчеркнула, что естественный иммунитет к коронавирусу уже начал проявляться у множества россиян.

Фото, видео: www.globallookpress / Alexander Limbach via www.imago-; 5-tv.ru

У многих россиян уже появился естественный иммунитет к коронавирусу. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора, выступая на заседании президиума российской академии наук.

По словам Анны Поповой в ряде регионов невосприимчивость к болезни сформировалась у половины населения. Повышенный иммунитет у детей, медработников и педагогов. Глава ведомства подчеркнула: доказанных случаев заражения человека от животных — нет. Как нет и подтвержденных фактов повторного заражения, за исключением единичных, связанных с нарушением иммунной системы. А самое важное — человек, переболевший коронавирусом, остается заразным еще три месяца.

«У нас есть наблюдения, такие же наблюдения есть за рубежом, о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения в Российской Федерации — вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения — до 90 дней. Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет», — пояснила главный санитарный врач России.

Что касается ситуации в мире, то она остается напряженной. Число случаев заражения коронавирусом приближается к 30 миллионам. Многие страны заявляют о начале второй волны.

Переболевший COVID-19 может быть заразен до трех месяцев

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