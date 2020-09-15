Переболевший COVID-19 может быть заразен до трех месяцев
Глава Роспотребнадзора Анна Попова при этом подчеркнула, что естественный иммунитет к коронавирусу уже начал проявляться у множества россиян.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress / Alexander Limbach via www.imago-; 5-tv.ru
У многих россиян уже появился естественный иммунитет к коронавирусу. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора, выступая на заседании президиума российской академии наук.
По словам Анны Поповой в ряде регионов невосприимчивость к болезни сформировалась у половины населения. Повышенный иммунитет у детей, медработников и педагогов. Глава ведомства подчеркнула: доказанных случаев заражения человека от животных — нет. Как нет и подтвержденных фактов повторного заражения, за исключением единичных, связанных с нарушением иммунной системы. А самое важное — человек, переболевший коронавирусом, остается заразным еще три месяца.
«У нас есть наблюдения, такие же наблюдения есть за рубежом, о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения в Российской Федерации — вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения — до 90 дней. Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет», — пояснила главный санитарный врач России.
Что касается ситуации в мире, то она остается напряженной. Число случаев заражения коронавирусом приближается к 30 миллионам. Многие страны заявляют о начале второй волны.
Читайте также
76%
0.48 89.36
0.78
Нашли ошибку?