Вторая смена полуфиналов конкурса «Большая перемена» стартовала в России

Стартовала вторая смена полуфиналов конкурса «Большая перемена». Они пройдут во всех федеральных округах и объединят шесть тысяч старшеклассников. Участие в конкурсе открывает большие возможности перед будущими выпускниками.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, ведущие российские вузы ждут к себе полуфиналистов и финалистов.

Главные призы «Большой перемены»: денежные премии в размере одного миллиона рублей для десятиклассников и 200 тысяч рублей для учеников 8-9-х классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Все финалисты конкурса получат путевки в международный детский центр «Артек».