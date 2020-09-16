Вторая смена полуфиналов конкурса «Большая перемена» стартовала в России
Участие в проекте открывает большие возможности для шести тысяч старшеклассников, принявших в нем участие.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Вконтакте @bpcontest; 5-tv.ru
Стартовала вторая смена полуфиналов конкурса «Большая перемена». Они пройдут во всех федеральных округах и объединят шесть тысяч старшеклассников. Участие в конкурсе открывает большие возможности перед будущими выпускниками.
Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, ведущие российские вузы ждут к себе полуфиналистов и финалистов.
Главные призы «Большой перемены»: денежные премии в размере одного миллиона рублей для десятиклассников и 200 тысяч рублей для учеников 8-9-х классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Все финалисты конкурса получат путевки в международный детский центр «Артек».
Читайте также
87%
0.48 89.36
0.78
Нашли ошибку?