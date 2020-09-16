Вторая смена полуфиналов конкурса «Большая перемена» стартовала в России

Эфирная новость 13

Участие в проекте открывает большие возможности для шести тысяч старшеклассников, принявших в нем участие.

Фото, видео: Вконтакте @bpcontest; 5-tv.ru

Стартовала вторая смена полуфиналов конкурса «Большая перемена». Они пройдут во всех федеральных округах и объединят шесть тысяч старшеклассников. Участие в конкурсе открывает большие возможности перед будущими выпускниками.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, ведущие российские вузы ждут к себе полуфиналистов и финалистов.

Главные призы «Большой перемены»: денежные премии в размере одного миллиона рублей для десятиклассников и 200 тысяч рублей для учеников 8-9-х классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Все финалисты конкурса получат путевки в международный детский центр «Артек».

Читайте также

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.19
0.48 89.36
0.78
Жена всегда под номером два: ТОП-4 маменькиных сынков по знаку зодиака

Последние новости

1:15
Шесть школьников госпитализированы после столкновения автобуса и поезда
1:08
Школьный автобус и поезд столкнулись в Новой Зеландии
0:56
«Ничего про него не знают»: Юлия Снигирь прокомментировала брак с Цыгановым
0:36
Вторая смена полуфиналов конкурса «Большая перемена» стартовала в России
0:20
«Может и не одного»: Тодоренко и Топалов готовы к рождению второго ребенка
0:01
Не смотри в зеркало и убирайся дома: что можно и нельзя делать 16 сентября

Сейчас читают

Появились подробности отношений Михаила Ефремова с актрисой Белоусовой
Какую женщину мужчина никогда не бросит? — мнение психолога
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок