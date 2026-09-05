Путин поздравил школьницу, впервые в истории получившую 500 баллов на ЕГЭ

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 43 0

Теперь бывшая ученица школы № 1409 продолжит обучение в одном из ведущих технических вузов страны.

Путин поздравил получившую 500 баллов на ЕГЭ школьницу

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Тема:
ЕГЭ

Президент России Владимир Путин поздравил москвичку Екатерину Малкову, которая стала первой в истории выпускницей, получившей 500 баллов по итогам ЕГЭ, с успешной сдачей экзаменов и поступлением в МФТИ. Глава государства отметил достижения выпускницы столичной школы № 1409 во время выступления на праздновании Дня города Москвы в концертном зале «Зарядье».

Путин подчеркнул, что такие успехи школьников необходимо помнить и отмечать.

«Нам можно и нужно помнить о таких ребятах и девушках. При сдаче единого государственного экзамена она впервые в истории получила максимальный результат по пяти дисциплинам сразу. Поздравляю с успехом, теперь уже студентку легендарного Физтеха (неофициальное название МФТИ. — Прим. ред.), и ее близких», — сказал глава государства.

Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на высший балл по русскому языку, профильной математике, информатике, физике и химии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России стартовал дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена для выпускников, которые не смогли пройти испытания летом или не получили аттестат. Около шести тысяч человек в этом году получили возможность пересдать экзамены. Первым предметом стал русский язык, 8 сентября участники будут сдавать математику базового уровня. Резервный день в расписании предусмотрен на 25 сентября. Пересдать ЕГЭ также могут выпускники, которые хотят улучшить свой результат.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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