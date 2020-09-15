ОАЭ, Израиль и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

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Виктория Андреева
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«Сделка века» состоялась в Белом доме при участии президента США Дональда Трампа.

ОАЭ, Израиль и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Фото: REUTERS / Tom Brenner

Во вторник, 15 сентября, официальные представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Израиля и Бахрейна подписали ряд соглашений о нормализации отношений между странами. Церемония состоялась в Белом доме в США при личном присутствии американского лидера Дональда Трампа и его супруги Маланьи. На мероприятие были также приглашены несколько десятков высокопоставленных гостей, передает РИА Новости.

В документах, подпись под которыми поставили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также главы МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни, значится важный пункт, касающийся распространения влияния на «спорные» территории. В частности, речь идет о приостановке распространения суверенитета израильской стороны на еврейские поселения, проживающие на Западном берегу Иордана. Данное положение ранее разработал Вашингтон с целью мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Соглашения были составлены на трех языках — иврите, арабском и английском. На последней копии свою подпись оставил сам Дональд Трамп, поспособствовавший тому, чтобы эта знаменательная встреча состоялась. В рамках церемонии стороны также подписали «Авраамское соглашение», положения которого предусматривают совершение действий, направленных на восстановление взаимоотношений.

Перед самым началом церемонии президент США символично вручил Нетаньяху «ключ от Белого дома».

«Это ключ к нашей стране и к нашим сердцам!» — подчеркнул Трамп.

В ответ на это премьер-министр Израиля заявил, что американский лидер также «имеет ключ к сердцам еврейского народа».

На фоне происходящей в Вашингтоне «сделки века» сектор Газа выпустил две ракет по южным израильским городам Ашкелон и Ашдод. Одна из них была перехвачена системой ПВО. Вторая взорвалась на территории Ашдода, двое получили ранения.

В Палестине подписание соглашений осудили и отозвали своего посла из ОАЭ, назвав действия Абу-Даби агрессией против своего народа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему в Минобороны Израиля настаивали на переносе «сделки века».

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