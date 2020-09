ОАЭ, Израиль и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Во вторник, 15 сентября, официальные представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Израиля и Бахрейна подписали ряд соглашений о нормализации отношений между странами. Церемония состоялась в Белом доме в США при личном присутствии американского лидера Дональда Трампа и его супруги Маланьи. На мероприятие были также приглашены несколько десятков высокопоставленных гостей, передает РИА Новости.

В документах, подпись под которыми поставили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также главы МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни, значится важный пункт, касающийся распространения влияния на «спорные» территории. В частности, речь идет о приостановке распространения суверенитета израильской стороны на еврейские поселения, проживающие на Западном берегу Иордана. Данное положение ранее разработал Вашингтон с целью мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Соглашения были составлены на трех языках — иврите, арабском и английском. На последней копии свою подпись оставил сам Дональд Трамп, поспособствовавший тому, чтобы эта знаменательная встреча состоялась. В рамках церемонии стороны также подписали «Авраамское соглашение», положения которого предусматривают совершение действий, направленных на восстановление взаимоотношений.

Перед самым началом церемонии президент США символично вручил Нетаньяху «ключ от Белого дома».

«Это ключ к нашей стране и к нашим сердцам!» — подчеркнул Трамп.

В ответ на это премьер-министр Израиля заявил, что американский лидер также «имеет ключ к сердцам еврейского народа».

President Trump: «This was a special token of affection given by myself and the First Lady to Prime Minister and the First Lady of Israel. It's a key, we call it a key to the White House. And it's a key to our country and to our hearts.» pic.twitter.com/sA85fkBrkq