🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 16 сентября, убывающая Луна в знаке Дева благотворно влияет на работу мозга. Самое время для кропотливой работы и заботы о своем здоровье.

♈ Овен

Можно сколько угодно фантазировать о светлом будущем, но все это не станет явью, пока вы не начнете работать над исполнением мечты, Овны. Обратите внимание на проекты, которым давно хотели уделить внимание, выберите для себя наиболее значимые цели в жизни. Помните, если вы возьметесь за дело, никому вас не остановить.

Космический совет: приступайте к работе над исполнением мечты.

♉ Телец

Плохая полоса бывает в жизни у любого, дорогие Тельцы. Но ваша закончилась — в ближайшие месяцы все будет только лучше. Так что сосредоточьтесь на работе над позитивным настроем, ждите чудес, они обязательно скоро случатся.

Космический совет: завтра все будет еще лучше.

♊ Близнецы

Настало время праздновать и веселиться, Близнецы. Если кто-то из близких готовится к свадьбе, то вас ждет отличное времяпрепровождение. Да и наедине с собой вы найдете, чем заняться. Возможно, вам подвернется неплохой вариант для отпуска или дельный совет, если вы давно планировали ремонт дома.

Космический совет: расслабьтесь и получайте удовольствие.

♋ Рак

Пришло время бросить попытки соответствовать чужим представлениям о вас и показать свои сильные стороны миру, Раки. Наверняка, вам есть, чем их удивить. Поверьте в себя и не бойтесь неудачи.

Космический совет: покажите всем, чего вы стоите.

♌ Лев