🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака
Сегодня, 16 сентября, убывающая Луна в знаке Дева благотворно влияет на работу мозга. Самое время для кропотливой работы и заботы о своем здоровье.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня, 16 сентября, убывающая Луна в знаке Дева благотворно влияет на работу мозга. Самое время для кропотливой работы и заботы о своем здоровье.
♈ Овен
Можно сколько угодно фантазировать о светлом будущем, но все это не станет явью, пока вы не начнете работать над исполнением мечты, Овны. Обратите внимание на проекты, которым давно хотели уделить внимание, выберите для себя наиболее значимые цели в жизни. Помните, если вы возьметесь за дело, никому вас не остановить.
Космический совет: приступайте к работе над исполнением мечты.
♉ Телец
Плохая полоса бывает в жизни у любого, дорогие Тельцы. Но ваша закончилась — в ближайшие месяцы все будет только лучше. Так что сосредоточьтесь на работе над позитивным настроем, ждите чудес, они обязательно скоро случатся.
Космический совет: завтра все будет еще лучше.
♊ Близнецы
Настало время праздновать и веселиться, Близнецы. Если кто-то из близких готовится к свадьбе, то вас ждет отличное времяпрепровождение. Да и наедине с собой вы найдете, чем заняться. Возможно, вам подвернется неплохой вариант для отпуска или дельный совет, если вы давно планировали ремонт дома.
Космический совет: расслабьтесь и получайте удовольствие.
♋ Рак
Пришло время бросить попытки соответствовать чужим представлениям о вас и показать свои сильные стороны миру, Раки. Наверняка, вам есть, чем их удивить. Поверьте в себя и не бойтесь неудачи.
Космический совет: покажите всем, чего вы стоите.
♌ Лев
Сейчас наступает не лучшее время в вашей жизни, Львы, но придется немного потерпеть. Вы можете погрязнуть в работе или столкнуться с проблемами со здоровьем. Будет тяжело, но все пройдет. Помните, не надо все делать самостоятельно, в обращении за помощью к специалисту или друзьям нет ничего зазорного.
Космический совет: посмотрите по сторонам и найдите себе поддержку.
♍ Дева
Когда один внутренний голос уверяет, что у вас все получится, другой пытается убедить, что все напрасно. Которому вы поверите, Девы? Вы же сами знаете, на что способны, так что поверьте в себя и раскройте миру свой потенциал. Все получится.
Космический совет: вы можете достичь невероятных вершин, если поверите в себя.
♎ Весы
Хватит скромничать и стесняться своего тела, Весы. С началом осени пришла и пора открыть скрытую в вас сексуальность. Вы удивитесь, насколько вы сильны в искусстве соблазнения. Наслаждайтесь этим, отдыхайте душой и телом.
Космический совет: не нужно подавлять скрытую в вас силу любви.
♏ Скорпион
Для вас пришла пора больших свершений и изменений, Скорпионы. Одних ждет смена работы или места жительства, других — встреча с важным и нужным человеком, третьих — понимание, чего вы хотите в жизни. Неважно, насколько велико будет это изменение, примите его, ведь только вы сами можете изменить свое будущее.
Космический совет: вы сами творите свою судьбу.
♐ Стрелец
Попробуйте сделать шаг или два назад, Стрельцы. Желание все контролировать в своей жизни и стремиться к лучшему похвально, но оно заставляет вас жить в постоянном стресс. Немного передохните и снова продолжайте движение. За это время подумайте, а так ли вам нужно то, ради чего вы себе во многом отказываете?
Космический совет: расслабьтесь хотя бы ненадолго.
♑ Козерог
Важные проекты начнут реализовываться в вашей жизни будто бы сами собой, Козероги. Для этого важно понять свои приоритеты и следить за знаками, которые посылает вам судьба для достижения своих целей. В работе вас ждет признание и успех. Те из вас, кто давно мечтает о ребенке, могут получить хорошую новость.
Космический совет: перед вами скоро откроются новые двери.
♒ Водолей
Вы уже некоторое время пытаетесь осмыслить боль расставания или неудач в прошлом, Водолеи. Придется еще немного поработать над восприятием проблемы. Помните, все плохое было в вашей жизни не для боли, а для рождения опыта. Это поможет вам стать сильнее и увереннее в будущем. Если не получается двигаться дальше, помочь может совет психолога или близкого друга. Не надо решать все свои проблемы самостоятельно.
Космический совет: пора освободиться от призраков прошлого.
♊ Рыбы
Все говорит о том, что скоро вы ощутите чувство дежавю, Рыбы. Речь ли о повторении какой-то истории, о попытке воссоединения от бывшего возлюбленного, или о новой встрече с человеком из прошлого, но вы скоро это заметите. Используйте это для осмысления того, как сильно вы изменились за это время. Если же вы сожалели о каких-то расставаниях, то это может быть вашим вторым шансом.
Космический совет: попробуйте переиграть упущенную ситуацию в свою пользу.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября.
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