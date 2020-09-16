Брэд Питт и Дженнифер Энистон спустя годы снова сошлись

Актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон смогли воссоединиться спустя 15 лет после развода. Но это случилось лишь ради участия в онлайн-чтении фильма Fast Times At Ridgemont High («Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай» или «Веселые времена в школе Риджмонт» в российском переводе — Прим. Ред.), пишет Daily Mail.

Актеры вошли в число звезд данного виртуального мероприятия. Его несколько раз переносили из-за пандемии, но теперь чтения удалось заснять. В эфир их выпустят 17 сентября. Тогда у фанатов пары Питт-Энистон появится возможность вновь увидеть их вместе на экране.

Актеры познакомились в далеком 1998 году. Питт был мировой звездой кино, а Дженнифер для всей планеты стала «Рейчел Грин» из сериала «Друзья». В 2000 году состоялась их свадьба, и годом позже Питт по просьбе супруги сыграл небольшую роль в эпизоде этого шоу. Его герой Уилл ненавидел Рейчел и собирал вокруг себя сторонников.

Фильм «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай» 1982 года считается классикой американской молодежной секс-комедии. Считается, что именно он положил начало этому жанру. В одной из главных ролей там снимался молодой Шонн Пенн. Актер также принял участие в чтениях вместе с Питтом, Энистон, Джулией Робертс, Морганом Фрименом и многими другими.

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Брэд Питт и Дженнифер Энистон развелись в 2005 году. Он сошелся с Анджелиной Джоли, став отцом шестерых детей. После развода отношения с Джоли не задались, а вот с Энистон они смогли найти общий язык.

Последний раз их видели вместе на премии SAG Awards. Бывшие супруги мило общались друг с другом. Фанаты решили, что скоро их ждет новость о воссоединении звездной пары. Вместо этого стало известно об отношениях Питта с 27-летней моделью Николь Потуральски. Эта новость вызвала возмущение у Джоли, ведь он возил молодую возлюбленную в их общее поместье во Франции. Там шесть лет назад они поженились по настоянию детей.

Ранее 5-tv.ru писал о продаже поместья Брэда Питта и Дженнифер Энистон за 30 миллионов долларов. Его дизайн они когда-то разработали вместе.