В центре Петербурга полицейские спасли студентку от необдуманного поступка. Вот эти кадры. Девушка перелезла за ограждение канала Грибоедова и стояла буквально на краю пропасти, в любой момент она могла свалиться в воду. Это заметили прохожие и сообщили наряду постовых, инспекторы отреагировали мгновенно.

«Она была босая, смотрела вниз на воду, явно хотела спрыгнуть, в канал Грибоедова. После было принято решение побежать к ней, схватить, обнять и обратно затащить на тротуар. Соответственно, мы так и сделали», — рассказал инспектор специализированной роты Полка ППС МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дмитрий Зайцев.

Добавлю, Дмитрий Зайцев не в первый раз спасает людей. Минувшей зимой он бросился в ледяную воду, чтобы вытащить мужчину… и тоже из канала Грибоедова.