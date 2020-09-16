В Красноярском крае глава района задержан по делу о жилье для детей-сирот
Евгений Розанчугов был объявлен в федеральный розыск за уклонение от проведения с ним следственных действий.
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Фото, видео: ВКонтакте @achpod; СК РФ
Глава Ачинского района Красноярского края Евгений Розанчугов задержан по делу о халатности при приобретении жилья для детей-сирот. Как сообщила старший помощник руководителя регионального ГСУ СК РФ Ольга Шаманская, чиновник с июня 2020 года находился в федеральном розыске за уклонение от проведения с ним следственных действий. По неподтвержденным данным, подозреваемый пытался скрыться от автоинспекторов в момент задержания.
«По предварительной версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы подозреваемый в рамках исполнения муниципальных контрактов по приобретению квартир для детей-сирот не дал указание о проведении обязательной экспертизы жилых помещений на соответствие их требованиям технического задания, тем самым нарушил требования 44-ФЗ „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“», — сказала представитель регионального Следственного комитета РФ.
В результате восемь квартир общей стоимостью около семи миллионов рублей оказались полностью непригодны для постоянного проживания. В ходе допроса Евгений Розанчугов отказался признавать вину и раскаиваться. В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство об аресте предполагаемого злоумышленника. Расследование продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге бывший чиновник ударил женщину шилом посреди улицы.
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