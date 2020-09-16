«Копия отца»: в сети поразились возрастному сходству Андрея с Евгением Леоновым

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Валентин Черников
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«Папина дочка» Елизавета Арзамасова опубликовала совместное фото со своим экранным родителем.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram @liza_arzamasova

Внешность 61-летнего Андрея Леонова удивила российских зрителей. Многие интернет-пользователи долгое время не наблюдали актера на телевидении и в социальных сетях. Наконец, такую возможность им предоставила его бывшая коллега по ситкому «Папины дочки» Елизавета Арзамасова. Встреча знаменитостей произошла на съемочной площадке сериала «Ивановы-Ивановы».

«Несколько лет мы никак не пересекались! Ни на работе, ни в дружеских компаниях. А я бы с таким удовольствием еще и еще раз сказала добрые слова о нашем замечательном „теле-папе“! Андрей Леонов — добрейший, душевнейший, трогательный, талантливый и профессиональный! Люблю!» — написала актриса в Instagram.

Instagram @liza_arzamasova

Увидевшие Леонова сотни фолловеров Елизаветы как один отметили — он поразительно стал похож на знаменитого отца Евгения Леонова. Особенное сходство ему добавила кепка. В этом головном уборе народный артист СССР не раз отметился на экране и полюбился зрителю благодаря ярким образам: в «Белорусском вокзале», «Большой перемене», Джентльменах удачи», «Осеннем марафоне» и других фильмах. Внешность наследника великого актера и прежде сравнивали с родительской, теперь же стало трудно различить, кто из них запечатлен на фото.

«Андрей с возрастом все больше и больше на папу становится похож»;

«Тоже заметил — вылитый Евгений Павлович»;

«Да уж, копия отца!»

«Я поначалу подумала, что это его отец! Так поменялся», — отметили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков не может ходить после выписки из больницы.

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