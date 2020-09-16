«Копия отца»: в сети поразились возрастному сходству Андрея с Евгением Леоновым
«Папина дочка» Елизавета Арзамасова опубликовала совместное фото со своим экранным родителем.
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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram @liza_arzamasova
Внешность 61-летнего Андрея Леонова удивила российских зрителей. Многие интернет-пользователи долгое время не наблюдали актера на телевидении и в социальных сетях. Наконец, такую возможность им предоставила его бывшая коллега по ситкому «Папины дочки» Елизавета Арзамасова. Встреча знаменитостей произошла на съемочной площадке сериала «Ивановы-Ивановы».
«Несколько лет мы никак не пересекались! Ни на работе, ни в дружеских компаниях. А я бы с таким удовольствием еще и еще раз сказала добрые слова о нашем замечательном „теле-папе“! Андрей Леонов — добрейший, душевнейший, трогательный, талантливый и профессиональный! Люблю!» — написала актриса в Instagram.
Увидевшие Леонова сотни фолловеров Елизаветы как один отметили — он поразительно стал похож на знаменитого отца Евгения Леонова. Особенное сходство ему добавила кепка. В этом головном уборе народный артист СССР не раз отметился на экране и полюбился зрителю благодаря ярким образам: в «Белорусском вокзале», «Большой перемене», Джентльменах удачи», «Осеннем марафоне» и других фильмах. Внешность наследника великого актера и прежде сравнивали с родительской, теперь же стало трудно различить, кто из них запечатлен на фото.
«Андрей с возрастом все больше и больше на папу становится похож»;
«Тоже заметил — вылитый Евгений Павлович»;
«Да уж, копия отца!»
«Я поначалу подумала, что это его отец! Так поменялся», — отметили в комментариях.
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