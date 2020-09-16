Банный день для императора: Реставраторы Петербурга помыли Медного всадника на Сенатской площади

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Для водных процедур памятнику основателю города потребовалась специальная пена и почти тонна теплой воды.

Фото, видео: ТАСС / ANATOLY MALTSEV; 5-tv.ru

Теплый душ для основателя Петербурга. Сегодня на Сенатской площади помыли Медного всадника. Водные процедуры прошли под присмотром реставраторов.

Сначала статую обработали специальной пеной, затем использовали аппарат сверхвысокого давления с подогревом воды. На последнем этапе отполировали скульптуру воском, чтобы добавить лоска и защитить от повреждений. Чтобы устроить банный день императору, потребовалась почти тонна воды.

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