Банный день для императора: Реставраторы Петербурга помыли Медного всадника на Сенатской площади

Теплый душ для основателя Петербурга. Сегодня на Сенатской площади помыли Медного всадника. Водные процедуры прошли под присмотром реставраторов.

Сначала статую обработали специальной пеной, затем использовали аппарат сверхвысокого давления с подогревом воды. На последнем этапе отполировали скульптуру воском, чтобы добавить лоска и защитить от повреждений. Чтобы устроить банный день императору, потребовалась почти тонна воды.