Родители Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак не верят в самоубийство сына

Семья Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, найденного мертвым в своей камере в СИЗО Челябинска, не верят в его самоубийство. Родственники через адвоката обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с заявлением, в котором просят возбудить уголовное дело.

Фото документа юрист семьи Марцинкевича Алексей Михальчик разместил на своей странице во ВКонтакте. В заявлении, в частности, указывается, что осужденный никогда не выказывал суицидальных намерений. Родители требуют, чтобы по факту смерти их сына было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

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Лидер движения «Реструкт»* Максим Марцинкевич был обнаружен мертвым утром 16 сентября в своей камере в СИЗО-3 Челябинска. Ранее 5-tv.ru сообщал, что по предварительной информации, 36-летний националист покончил с собой. Сотрудники следственного изолятора также обнаружили рядом с телом предсмертную записку.

В 2017 году Марцинкевич был приговорен к десяти годам лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок заключения был сокращен до восьми лет.

* — организация запрещена в РФ.