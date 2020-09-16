Родители Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак не верят в самоубийство сына
Родственники обратились к Александру Бастрыкину с заявлением о возбуждении уголовного дела об убийстве.
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Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; ВКонтакте @realverewolf
Семья Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, найденного мертвым в своей камере в СИЗО Челябинска, не верят в его самоубийство. Родственники через адвоката обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с заявлением, в котором просят возбудить уголовное дело.
Фото документа юрист семьи Марцинкевича Алексей Михальчик разместил на своей странице во ВКонтакте. В заявлении, в частности, указывается, что осужденный никогда не выказывал суицидальных намерений. Родители требуют, чтобы по факту смерти их сына было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).
Лидер движения «Реструкт»* Максим Марцинкевич был обнаружен мертвым утром 16 сентября в своей камере в СИЗО-3 Челябинска. Ранее 5-tv.ru сообщал, что по предварительной информации, 36-летний националист покончил с собой. Сотрудники следственного изолятора также обнаружили рядом с телом предсмертную записку.
В 2017 году Марцинкевич был приговорен к десяти годам лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок заключения был сокращен до восьми лет.
* — организация запрещена в РФ.
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