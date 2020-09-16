Родители Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак не верят в самоубийство сына

|
Марина Неруцких
36

Родственники обратились к Александру Бастрыкину с заявлением о возбуждении уголовного дела об убийстве.

Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; ВКонтакте @realverewolf

Семья Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, найденного мертвым в своей камере в СИЗО Челябинска, не верят в его самоубийство. Родственники через адвоката обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с заявлением, в котором просят возбудить уголовное дело.

Фото документа юрист семьи Марцинкевича Алексей Михальчик разместил на своей странице во ВКонтакте. В заявлении, в частности, указывается, что осужденный никогда не выказывал суицидальных намерений. Родители требуют, чтобы по факту смерти их сына было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

ВКонтакте @realverewolf

Лидер движения «Реструкт»* Максим Марцинкевич был обнаружен мертвым утром 16 сентября в своей камере в СИЗО-3 Челябинска. Ранее 5-tv.ru сообщал, что по предварительной информации, 36-летний националист покончил с собой. Сотрудники следственного изолятора также обнаружили рядом с телом предсмертную записку.

В 2017 году Марцинкевич был приговорен к десяти годам лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок заключения был сокращен до восьми лет.

* — организация запрещена в РФ.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
74.93
-0.26 88.86
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:27
Родители Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак не верят в самоубийство сына
16:12
«В плену меня не удерживают»: сын Сафронова о «заключении» в турецком отеле
16:08
Готовим бульба-бургер — необычный рецепт любимого фастфуда
15:52
«Правильный путь»: Тарасова одобрила возвращение Медведевой к Тутберидзе
15:50
Самый северный город России отмечает необычную годовщину
15:39
Границы не помеха: В России упростят правила въезда в страну

Сейчас читают

«Чтобы не было домыслов»: адвокат Жорин прокомментировал фото Петросяна с сыном
Петросян рассказал, кто родил ему сына — фото
«А вот и он — Ваган Евгеньевич» — Петросян показал фото малыша

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок