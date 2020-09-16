Пять причин: На Украине рассказали, почему потеряли Крым

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины спустя шесть лет после присоединения Крыма к России назвало причины выхода полуострова из-под контроля Незалежной.

Как сообщается на сайте ведомства, с 2012 года на Украине начался «подрыв» боеспособности армии страны. В итоге ГБР выделило пять основных причин, из-за которых Киев якобы потерял Крым.

Первой причиной названо «преступное сокращение» армии в 2012 и 2013 годах. Отмечается, что численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) сократилась с 240 тысяч до 162 тысяч военнослужащих.

Вторым фактором стало понижение численности штата военкоматов, из-за чего военные части в 2013 году были укомплектованы лишь на 25-55%.

Кроме того, на Украине настаивают, что большую роль в потере Крыма сыграло уничтожение систем ПВО полуострова.

«Управление системой ПВО Крыму было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага. К тому же, была сокращена одна из двух бригад ЗРК С-300В на вооружении и остановлены программы модернизации ЗРК С-125 и С-200В», — говорится в сообщении.

Четвертой причиной, по версии ГБР, стали незаконные организационные изменения в ВСУ, которые не внесли в оборонные документы.

Наконец, пятая причина — непринятие мер по реагированию на внешние угрозы. Утверждается, что ВСУ игнорировали сообщения разведки о якобы «наступательной операции» со стороны России и поэтому не привели армию в состояние наивысшей боеготовности.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по итогам референдума. Более 96% крымчан и более 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина наложила арест на 65 российских самолетов.