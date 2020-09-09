Украина наложила арест на 65 российских самолетов
Суд Незалежной привлек к ответственности авиакомпании РФ за полеты в Крым.
Фото: www.globallookpress / AR
Прокуратуры так называемой Автономной Республики Крым ходатайствовала о привлечении к ответственности около 40 российских авиакомпаний. Решением суда наложены аресты на 65 самолетов. Об этом сообщила пресс-служба украинского надзорного ведомства в своем Telegram-канале.
Правоохранители Незалежной возбудили уголовные дела в отношении российских авиаперевозчиков, которые осуществляли регулярные рейсы в Крым. По мнению прокуратуры, авиакомпании нарушили правила международных полетов и порядок посещения территории полуострова, которую украинская сторона считает временно оккупированной.
«Начиная с марта 2014 года, Украина закрыла воздушное пространство над полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения. Официально прекращено функционирование всех аэропортов полуострова. Несмотря на это, установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки. Прокуратура совместно с ГУ СБУ в АР Крым обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на 65 воздушных судов-нарушителей», — говорится в сообщении ведомства.
В феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании 16 марта того же года приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. По итогам референдума полуостров и город федерального значения вошли в состав России.
Ранее 5-tv.ru писал, что ядерные бомбардировщики США пролетели рядом с Крымом.
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