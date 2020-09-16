Гатчина станет столицей Ленинградской области

У Ленинградской области появится официальная столица. Ею станет — Гатчина. Такое решение принял вновь избранный губернатор региона Александр Дрозденко. Статус закрепят в уставе субъекта федерации. Переезд профильных комитетов начнется уже в ближайшее время и завершится к 22 году. Александр Дрозденко сегодня отметил, что город ждут позитивные изменения.

«С запуском скоростной электрички мы сделаем доступ в Гатчину абсолютно удобным для всех жителей Ленинградской области, для всех органов власти и, конечно, для гостей. Не скрою что у нас есть еще несколько амбициозных задач», — рассказал губернатор.

Гатчина — самый большой город Ленинградской области с населением около ста тысяч. Первое упоминание его относится к ХV веку, а расцвет пришелся на времена Павла I. Он присвоил Гатчине статус города и даже хотел сделать его столицей империи. Сейчас это крупный промышленный центр.