Гатчина станет столицей Ленинградской области

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По словам вновь избранного губернатора региона Александра Дрозденко, переезд профильных комитетов начнется уже в ближайшее время.

Фото, видео: www.globallookpress / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

У Ленинградской области появится официальная столица. Ею станет — Гатчина. Такое решение принял вновь избранный губернатор региона Александр Дрозденко. Статус закрепят в уставе субъекта федерации. Переезд профильных комитетов начнется уже в ближайшее время и завершится к 22 году. Александр Дрозденко сегодня отметил, что город ждут позитивные изменения.

«С запуском скоростной электрички мы сделаем доступ в Гатчину абсолютно удобным для всех жителей Ленинградской области, для всех органов власти и, конечно, для гостей. Не скрою что у нас есть еще несколько амбициозных задач», — рассказал губернатор.

Гатчина — самый большой город Ленинградской области с населением около ста тысяч. Первое упоминание его относится к ХV веку, а расцвет пришелся на времена Павла I. Он присвоил Гатчине статус города и даже хотел сделать его столицей империи. Сейчас это крупный промышленный центр.

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