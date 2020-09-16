StopHateForProfit: крупные бренды и знаменитости объявили бойкот Instagram и Facebook

Именитые актеры, режиссеры, певцы и музыканты объявили «рекламный» бойкот социальным сетям Instagram и Facebook в знак протеста против распространения публикаций, связанных с темой насилия, ненависти и расизма.

Инициаторами идеи выступили сразу несколько общественных организаций, пропагандирующих толерантность. В частности, Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), Антидиффамационная лига США (ADL), организация защиты гражданских прав Color of Change и им подобные. Представители данной сферы уже на протяжение нескольких месяцев призывают крупные компании, а также медийных персон отказаться от любой рекламы, связанной с ущемлением прав человека. Движение получило название #StopHateForProfit, что по-русски дословно означает «Останови ненависть ради прибыли».

За последние несколько недель во флешмобе поучаствовали такие крупные бренды, как: Coca-Cola, Adidas, Ford, Starbucks, SAP, Volkswagen. А также звезды с мировым именем: актеры Леонардо Ди Каприо и Керри Вашингтон, фотомодель и блогер Ким Кардашьян, певица Кетти Перри и другие.

«Я использую Instagram и Facebook, но я хочу, чтобы они были силой для блага — не для ненависти, насилия и дезинформации. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и не публикуйте ничего в течение 24 часов в эту среду 16 сентября», — обратился с призывом к своим 46 миллионам подписчиков Ди Каприо.

Instagram @leonardodicaprio

Активисты #StopHateForProfit полагают, что только значительная потеря прибыли поможет привлечь внимание владельцев Facebook к проблемам в обществе и заставит более тщательно фильтровать предлагаемый пользователю контент.

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