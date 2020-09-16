Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой

Громкий скандал с изменой в звездной семье Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзан) начинает обрастать новыми подробностями. Изначально стало известно, что в отсутствие певицы в ее доме произошла кража, в результате чего артистка лишилась драгоценностей на пять миллионов рублей. Оказалось, что пока Королева была в отлучке, ее супруг Тарзан привел в дом двух женщин. Это подтвердил сам стриптизер.

В видеообращении Глушко покаялся в супружеской измене, пожаловавшись, что его «гостьи» опоили его неким одурманивающим веществом, из-за чего он оказался в неадекватном состоянии. По словам Тарзана, ничего не осознавая, он вступил в половую связь с одной из посетительниц его жилища. Позже стало известно, что этой самой гостьей была 28-летняя актриса Анастасия Шульженко, которой СМИ также приписывали беременность от стриптизера. Несмотря на то, что факт измены подтвердили оба, Шульженко и Глушко по-разному высказались о степени и продолжительности их отношений.

Так, стриптизер назвал адюльтер «разводом», который был сделан «намеренно», заявив, что женщинам нужны были деньги, а сами они будут отвечать по закону. Шульженко же сообщила, что интимные отношения между ней и супругом Королевой существовали и до этого резонансного случая, а сама она в материальных выгодах не заинтересована.

Кроме того, Тарзан полностью исключил возможность беременности от него, потому что даже в пылу страсти он, по его словам, «обо всем позаботился». Однако адвокат Шульженко на слухи о беременности девушки ответил более уклончиво.

«Правильно будет сказать так: в настоящее время она уже не беременна», — заявил юрист в беседе с «Москвой 24».

Была ли эта прерванная беременность или выкидыш, адвокат не пояснил, но уточнил, что Глушко состоял в отношениях с девушкой на протяжении полутора лет.

Instagram @anastasiya.shulzhenko

Что известно об Анастасии Шульженко?

Рыжеволосая девушка, в последнее время ставшая неслыханно известной, родилась 23 мая 1992 года в Новороссийске. Шульженко окончила Краснодарский университет культуры и искусства, где выучилась на актрису. Еще во время учебы девушка начала участвовать в театральных постановках. После окончания вуза она какое-то время работала в Краснодарском коммерческом театре и преподавала сценическую речь. Все это время девушка встречалась с молодым человеком по имени Роман, с которым жила на съемной квартире. Бывший возлюбленный Шульженко поведал, что она из благополучной семьи, поэтому в то, что девушка могла украсть ценности из квартиры Королевой, он не верит.

«Ничего плохого сказать про нее не могу», — заявил он.

Отношения с Романом у актрисы длились пять лет. Однако амбициозной девушке хотелось сделать карьеру, поэтому она устремилась покорять столицу России. С молодым человеком пришлось расстаться.

В 2015 году Шульженко дебютировала в кино. Ее первым прорывом в кинематографе стала небольшая роль в сериале «Ищейка». В дальнейшем она появилась в таких картинах как «Викинг», «Холодное сердце», «Вольная грамота» и другие. Девушка также активно заполняет анкеты на кастинг-сайтах, где указывает свои данные. В них она пишет: рост 168 см, вес 50 килограммов; параметры: 90 — 66 — 89.

Помимо хороших внешних данных, Шульженко имеет среднее музыкальное образование, играет на фортепиано, поет, танцует и владеет навыками акробатики.

По некоторой информации, девушка познакомилась с Тарзаном во время посещения его шоу. Оба подписались друг на друга в соцсетях и вели активную переписку. В последнем ролике Шульженко пожаловалась, что у звездной пары хватит влияния и связей, чтобы засадить ее в тюрьму после скандала с кражей драгоценностей Королевы. По ее словам, она не имеет никакого отношения к данному преступлению, однако опасается, что из-за ревности в отношении нее создадут «искусственные доказательства».

Ранее 5-tv.ru писал, почему, по мнению психолога, Тарзан удалил резонансное видео с признанием в измене жене.