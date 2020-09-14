Координационный совет оппозиции Белоруссии обратился к России

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Василий Заика
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Активисты отметили, что выступают за развитие отношений между странами во всех сферах.

Координационный совет оппозиции Белоруссии обратился к России

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Члены координационного совета оппозиции Белоруссии выступили с обращением к российской общественности и официальным лицам. Текст послания опубликован на сайте объединения активистов.

Белорусские оппозиционеры отмечают, что выступают за развитие двусторонних отношений между странами во всех сферах и не ставят перед собой прямо противоположных задач. Несмотря на это, по мнению активистов, первым делом требуется разрешить серьезный внутренний конфликт внутри соседней республики.

«Мы убеждены, что близкий нам российский народ хочет, чтобы Белоруссия была мирной, спокойной страной. Мы уверены, что стабильность в регионе важна не только для Белоруссии, но и для России, и уже совершенно очевидно, что эта стабильность не может быть достигнута дальнейшими репрессиями и силовым подавлением мирных протестов», — говорится в тексте обращения оппозиционеров.

Члены координационного совета уверены, что любого рода противоречия и конфликты должны решаться только цивилизованным переговорным путем. Белорусские оппозиционеры подчеркнули, что для них имеет принципиальное значение, чтобы мнение жителей республики учитывали и слышали в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очередная волна протестов захлестнула столицу Белоруссии.

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