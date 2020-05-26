«Похоронили меня в очередной раз»: Борис Моисеев опроверг слухи о болезни

Борис Моисеев опроверг слухи о своем плачевном состоянии после инсульта. В интервью «МК» он признался, что его «обижает и расстраивает» то, что пишут и говорят в СМИ последнее время.

«Ну, да, похоронили меня в очередной раз… Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении, выпиваешь чашку ароматного чая или кофе, и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер, или что мне не на что есть, что я бедствую или продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли. Меня это сильно обижает и расстраивает», — посетовал артист.

Хотя перенесенный им десять лет назад тяжелый инсульт и не прошел для артиста бесследно, он действительно в основном сидит дома и мало появляется на публике, но в целом, по его словам, ведет «достаточно активный образ жизни».

«Встаю каждое утро, как на работу, иду в туалет, принимаю душ, чищу зубы, бреюсь, укладываю волосы, сажусь завтракать. Все, как было всегда. Ничего не изменилось, кроме одного: раньше после завтрака я выезжал обычно на гастроли, а теперь сажусь за компьютер, отвечаю на вопросы, общаюсь с людьми, читаю новости, смотрю телевизор», — рассказывает Моисеев.

Артист шутит, что просто его самоизоляция началась немножко раньше, чем у остальных, а теперь, после объявления пандемии коронавируса, миллионы облей «оказались в его шкуре».

Ранее, как писал 5-tv.ru, продюсер Андрей Разин заявил, что 66-летний Борис Моисеев практически не может говорить, не всегда его узнает, не помнит людей и события.