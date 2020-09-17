Четверо погибли в пожаре в наркологической клинике в Красноярске
Возгорание произошло в кабинете на первом этаже частной медклиники.
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Фото, видео: МЧС РФ, 5-tv.ru
Четыре человека погибли в результате пожара в частной наркологической клинике в Красноярске. Как стало известно 5-tv.ru, возгорание произошло в кабинете на первом этаже медцентра.
Площадь составила десять квадратных метров. Спасено 16 человек. После полуночи пожару был присвоен второй ранг сложности.
Известно, что пострадали два человека.
На месте работали 55 человек и 20 единиц техники. Причина пожара устанавливается. Ликвидировать его удалось в 01.19 по московскому времени.
Ведется расследование обстоятельств произошедшего.
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