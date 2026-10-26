Вучич предупредил о санкциях против России со стороны «Студенческого списка»

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 55 0

Экс-президент Сербии заявил, что победа оппозиции стала «подтверждением революции» при поддержке ряда европейских стран и «глубинного государства» США.

Что сказал Вучич про введение оппозицией санкций против РФ

Фото: Reuters/Zorana Jevtic

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Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что победивший на парламентских выборах ««Студенческий список» введет санкции против России к весне.

По словам Вучича, представители оппозиционной партии отказались от дебатов, чтобы скрыть свою реальную программу и намерения.

«Больше всего меня беспокоит то, что к марту или апрелю против России будут введены санкции. Они сделают все то, о чем они не хотели, чтобы я вам рассказал», — отметил Вучич в штабе Сербской прогрессивной партии.

Он также назвал победу оппозиции «подтверждением революции, осуществленной при прямой поддержке ряда европейских стран и «глубинного государства США», той фракции, которая противостоит Дональду Трампу».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Вучич признал поражение своей партии на внеочередных парламентских выборах в Сербии. По его словам, победу одержала студенческо-блокaдерская коалиция, которая, по предварительным данным, получит от 135 до 140 мандатов, тогда как у его партии — около 105.

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