«Объясняю для дураков»: Маск обвинил Зеленского в нарушении условий использования Starlink

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 23 0

Предприниматель продолжает разоблачать главаря киевского режима.

Почему Маск обвинил Зеленского в нарушении условий Starlink

Фото: Reuters/Evan Vucci

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Маск: Зеленский сам признал использование Starlink для ударов дронами

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сам подтвердил использование гражданской системы Starlink для наступательных ударов беспилотников, и назвал это нарушением условий предоставления услуг.

«Для дураков, сам Зеленский писал о том, что использует Starlink для ударов беспилотниками, что всегда противоречило условиям использования Starlink»,— написал Маск.

Reuters / Stringer

В своем профиле в соцсети X Маск ответил на критику ограничения работы Starlink для Вооруженных сил Украины. По его словам, использование гражданского коммерческого сервиса для наступательных ударов дронов с целью убийства людей никогда не разрешалось и не должно разрешаться. Миллиардер подчеркнул, что Зеленский сам разместил пост об использовании Starlink для нанесения ударов беспилотниками, что всегда противоречило условиям предоставления услуг.

Маск подчеркнул, что Starlink не должна применяться для нанесения ударов, поскольку это создает возможность для ответных атак. Он также предупредил, что уничтожение спутников Starlink привело бы к разрушительному эффекту домино — образованию обширного поля обломков, которое сделало бы космос непригодным для использования.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Илона Маска о том, что отключение спутниковой системы Starlink для Украины привело бы к немедленному обрушению линии фронта. Предприниматель подчеркнул, что это не угроза, а констатация факта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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