«Это знает вся индустрия»: Рита Дакота обвинила Соколовского в изменах жене

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 20 0

Певица утверждает, что у нее есть переписка, подтверждающая неверность бывшего мужа.

Почему Дакота обвинила бывшего мужа в неверности

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

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Рита Дакота обвинила Влада Соколовского в неверности его нынешней жене

Певица Рита Дакота заявила, что Влад Соколовский изменяет своей нынешней супруге Ангелине, и утверждает, что у нее есть переписка с доказательствами, — певец ответил, что бывшая жена пыталась разрушить его семью, и назвал ее обвинения провокацией.

Скандал между бывшими супругами разгорелся с новой силой: помимо заявлений об отсутствии финансовой помощи дочери и нерегулярных алиментах, Дакота обвинила Соколовского в неверности. По ее словам, его жена знает об изменах, но прощает.

«Он изменяет своей жене, и это знает вся индустрия. У меня есть переписка с ним, где он это подтверждает… Да, такое „счастье“ перенести очень сложно», — заявила Дакота. Скриншоты переписки, где она говорит о доказательствах, Соколовский опубликовал в своем Telegram-канале.

Певец детально комментировать обвинения в изменах не стал, лишь упомянув о попытках разрушить его брак.

«После того, как она буквально попыталась развалить мою семью, для меня этого человека больше не существует ни в каком отношении», — отметил артист. Ранее он также опроверг обвинения в неуплате алиментов, заявив, что всегда поддерживал дочь и бывшую жену, а выплаты производит исправно, и назвал заявления Дакоты манипуляцией общественным мнением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рита Дакота и прежде публично критиковала бывшего супруга: в июне она поделилась в соцсетях эмоциями от фотографий с венчания 11-летней давности. По ее словам, Соколовский настоял на обряде, уже изменяя ей, а на церемонии присутствовал Филипп Киркоров. Певица тогда отметила, что расторгла брак не только в ЗАГСе, но и в церкви — поводом для развенчания стала измена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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