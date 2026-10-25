«Мы проиграли»: Вучич признал поражение на выборах в Сербии

Экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что его партия уступила на внеочередных парламентских выборах студенческо-блокaдерской коалиции, которая, по предварительным данным, получит от 135 до 140 мандатов.

«Мы не имеем окончательного результата, но по данным экзитполов, мы проиграли эти выборы. Победила студенческо-блокaдерская партия, у нее будет от 135 до 140 мандатов, у нас — около 105», — сказал Вучич на пресс-конференции.

Он также поздравил Наташу Кандич с победой, отметив, что ее политика победила «при огромной внешней поддержке», и заявил, что его партия продолжит борьбу. По его словам, явка избирателей составила около 1,72 миллиона у его партии и около 2,2 миллиона у победившей коалиции.

В Сербии 25 октября в 20:00 закрылись избирательные участки на внеочередных парламентских выборах. Граждане выбирали из 18 списков, в которых было предложено 2418 кандидатов на 250 мест в парламенте. Право голоса имели 6 451 292 избирателя, голосование проходило на 8392 участках. Все, кто находился на участке или в очереди в момент закрытия, смогли проголосовать и после 20:00.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне досрочных парламентских выборов в Белграде прошли массовые протесты: десятки тысяч человек, в основном молодежь, заполнили центральную площадь сербской столицы, а сторонники оппозиции добирались туда пешими колоннами из разных регионов.

Протесты сотрясают Сербию с ноября 2024 года — после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек. Оппозиция обвинила в трагедии руководство страны. В разгар противостояния Александр Вучич объявил об отставке с поста президента, чтобы баллотироваться в премьер-министры, а исполняющей обязанности главы государства должна была стать председатель парламента Ана Брнабич.

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