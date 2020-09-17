Видео с места пожара в наркологической клинике Красноярска

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 19

По последним данным, погибли четверо. Еще двое пострадали.

Фото, видео: МЧС РФ

Поздней ночью в кабинете, расположенном на первом этаже частной наркологической клиники в Красноярске, произошел пожар. Погибло четыре человека. Еще двое пострадали. Спасено — 16 человек.

В обстоятельства произошедшего будут разбираться дознаватели. Известно, что к расследованию уже подключился Следственный комитет.

Площадь возгорания составила десять квадратных метров. На тушение было направлено 55 человек и 20 единиц техники.

 

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