Польша хочет арестовать диспетчеров, работавших в момент крушения Ту-154 под Смоленском

Авиадиспетчерам, работавшим на аэродроме Смоленск-Северный в момент крушения президентского лайнера Ту-154 с лидером Польши Лехом Качиньским на борту, может грозить арест. Соответствующее ходатайство следственная группа Национальной прокуратуры страны подала в окружной суд Варшавы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Эву Бялик.

«Обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей», — подчеркнула госслужащая.

Отмечается, что как только суд утвердит постановление о выдаче польской прокуратуре международного ордера на арест, правоохранители имеют полное право предпринять все необходимые действия, чтобы заключить под стражу вышеуказанных лиц.

Крупная авиакатастрофа, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. Ту-154М рейса Варшава — Смоленск при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный из-за сложных погодных условий столкнулся с деревьями, опрокинулся, рухнул на землю и распался на несколько частей. Все 96 человек на борту лайнера, включая 8 членов экипажа, а также польского лидера, его супругу Марию, ряда высокопоставленных политиков и известных общественных и религиозных деятелей скончались на месте.

По факту случившегося был организован ряд экспертиз и проверок. Лидеры зарубежных государств неоднократного выражали уверенность, что на борту Ту-154 мог произойти теракт. Однако впоследствии ни российские эксперты, ни коллеги из Польши подтверждения тому не нашли.

1 августа 2020 года Правительственная комиссия Польши заявила, что в деле о крушении борта № 1 открылись новые факты. В частности, были представлены кадры с имитацией событий трагедии под Смоленском, где четко пояснялось: авиакатастрофа произошла из-за серии «спланированных взрывов». Кроме того, речь шла и о недочетах капремонта Ту-154М при подготовке к вылету правительственной делегации, и о «некорректных» командах, которые наземные службы якобы давали пилотам судна, пытаясь его посадить.

В Следственном комитете РФ на подобные высказывания неоднократно отвечали заключением экспертной комиссии. Согласно документу, основной причиной трагедии до настоящего времени считаются ошибочные действия экипажа в условиях затрудненной видимости из-за плохой погоды.

Ранее 5-tv.ru показал кадры с места крушения президентского лайнера Польши под Смоленском.