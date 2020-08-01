В Польше заявили о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском

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Василий Заика
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Правительственная комиссия страны представила фильм о расследовании причин авиакатастрофы президентского борта.

Фото, видео: ТАСС / Imago-Images/ИТАР-ТАСС, 5-tv.ru

Правительственная комиссия Польши завила о новых деталях расследования дела о крушении президентского Ту-154М под Смоленском. Специалистами был представлен видеоролик, в котором говорится, что авиакатастрофа борта № 1 произошла из-за серии спланированных взрывов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что заседание комиссии сейма по обороне было назначено после требований оппозиции о предоставлении окончательного отчета. В результате в фильме говорится, что польскими и британскими экспертами были якобы обнаружены следы неких взрывчатых веществ на борту. Также специалисты исследовали образцы, полученные и российскими прокурорами.

«Там были исследованы образцы, собранные прокурорами в Смоленске. Результаты получились однозначные. И в одном, и в другом случае были найдены следы тротила, а также пентрита и гексогена — материалов, используемых для создания взрывных устройств», — утверждают авторы видеоролика.

Члены польской комиссии пришли к выводу, что катастрофа президентского Ту-154М была спровоцирована чередой преднамеренных действий. В частности, недочетами в ходе капитального ремонта самолета, при подготовке официальной правительственной делегации в Катынь и ложным ведением воздушного судна на посадку наземными службами.

Следственный комитет РФ в апреле 2020 года в очередной раз назвал основной причиной крушения польского Ту-154М ошибочные действия летного экипажа при неблагоприятных метеоусловиях. Версия о якобы взрыве на борту не подтверждена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в СК рассказали о ходе расследования крушения польского самолета Ту-154М под Смоленском.

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